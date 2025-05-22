Культура

СОБЫТИЕ: За кулисами музея. Монтаж выставки «Дело в шляпе»

Дело в шляпе! Необычная выставка откроется во Дворе Постникова. Она познакомит с коллекцией головных уборов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Посетители выставки смогут увидеть знаменитые рогатые кички и кокошники, татарские калфачки, убрусы и тюбетейки, мордовские «панго», элегантные шляпки и цилиндры конца XIX века, а также каракулевые, пыжиковые шапки советского периода.

Совместный выставочный проект Псковского и Рязанского музеев позволит проследить, как менялась мода, значение и функции головных уборов на протяжении двух веков; а также сравнить модные тенденции относительно недавнего прошлого с современными направлениями и стилями.

Уже с 31 мая выставка будет доступна для посетителей, а пока предлагаем подсмотреть за волшебным процессом монтажа.