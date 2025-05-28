Культура

В Псковской области завершился культурно-образовательный кластер «Город мастеров»

Культурно-образовательный кластер «Город мастеров» завершился торжественным концертом в Печорском районном центре культуры. Проект в Псковской области проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и был направлен на развитие творческих способностей талантливой молодежи, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине, а также поддержку многодетных семей, членов семей участников СВО и малообеспеченных слоев населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото проекта «Город мастеров»

С апреля 2024 по май 2025 в городах Печоры и Псков ежемесячно проводились творческие и образовательные мастерские, руководителями которых стали российские филологи и искусствоведы, представители Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, заслуженные художники России, деятели российского киноискусства, заслуженные и народные артисты РФ, музыканты-инструменталисты и вокалисты знаковых московских театров.

Накануне итогового концерта в информационном агентстве ТАСС (Москва) состоялась пресс-конференция, в ходе которой организаторы и партнеры культурно-образовательного кластера «Город мастеров» подвели его итоги и отметили необходимость организации подобных проектов в малых городах России.

Спикерами выступили:

Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ;

Владыка Матфей, митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии, игумен Успенского Псково-Печерского монастыря;

Иван Глазунов, ректор Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова, народный художник РФ, член Президиума Российской академии художеств

Ирина Лешутина, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина;

Ольга Тимофеева, заместитель губернатора Псковской области.

Татьяна Шумова озвучила, что всего в рамках творческих и образовательных мастерских было проведено более 47 мероприятий, в которых приняли участие более 3 000 человек. Количество руководителей мастерских, организаторов и кураторов творческих и образовательных направлений составило 68 человек. Более 10 000 человек узнали о существовании данного проекта.

«Я думаю, что каждый руководитель администрации других малых городов России очень хотел, чтобы такой проект «приземлился» у него в регионе. Проект является церковно-государственным. Он соединяет культурные инициативы, церковнослужителей и общественность. Посещая мероприятия, которые проводились в рамках проекта, семинаристы и местные жители смогли получить знания о богатейшем культурно-историческом наследии нашей страны» -, отметил владыка Матфей.

А Иван Глазунов подчеркнул, что приобщение молодежи к общечеловеческим и духовным ценностям формирует их творческое отношение к жизни, способствует развитию и самореализации личности. Привлечение молодёжи к творчеству, уникальная возможность личного общения с выдающимися деятелями культуры, искусства и образования, помогает талантливой молодёжи в выборе будущего профессионального пути.

«А самое главное, что наш проект привлек внимание не только молодого поколения, но и взрослых и всех тех, кто любит и понимает важность искусства в нашей жизни», — заключил Иван Глазунов.

В течение года проведения культурно-образовательного кластера «Город мастеров» в Псковской области на средства гранта были приобретены музыкальные инструменты для духового оркестра. На конкурсной основе в состав молодежного духового оркестра произвели отбор среди учащихся Печорской школы искусств. С октября 2024 года под руководством преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова еженедельно проводились занятия с будущими музыкантами-духовиками.

За счёт собственных средств Центра кинофестивалей и международных программ был приобретен рояль и передан в дар Печорскому городскому центру культуры. Рояль используется не только для выступлений приезжающих в город Печоры музыкантов, но и для музыкальных занятий учащихся школы искусств и отчётных концертов.

В программе проекта «Город мастеров» также приняли участие молодые художники, учащиеся ведущих творческих вузов России, а также учащиеся Печорской школы искусств и художественных студий Псковской области. Выставка их художественных работ была открыта в фойе Печорского районного центра культуры.

На итоговом мероприятии 27 мая в Печорском районном центре культуры состоялся итоговый гала-концерт участников культурно-образовательного кластера «Город мастеров» и первое выступление созданного молодежного духового оркестра. В программе концерта участвовали руководители творческих мастерских и участники мастер-классов из города Печоры.

В программе гала-концерта прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов, также участие приняли руководители творческих мастерских и участники мастер-классов из города Печоры и артисты из столицы: