Культура

Псковская певица Дарья Романова примет участие в финале конкурса «Родники.Дети»

Солистка Дома офицеров Дарья Романова поборется за звание лучшей на финале конкурса «Родники.Дети», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.

Фото: Управление культуры города Пскова

«1 июня в 16:00 на сцене нового театра Камала в Казани свои таланты продемонстрируют 29 финалистов из 22 регионов страны», - отметили в управлении.

В состав жюри вошли заслуженные артисты России Зара и Сергей Войтенко, автор детских песен, актриса озвучивания мультфильмов Марина Лебедева, заслуженный артист Татарстана Элвин Грей. Гостем конкурса станет глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Финалистам предстоит не просто покорить жюри, одновременно с концертом начнется уже ставшее традиционным для проекта народное голосование. Проголосовать за любимого участника можно будет онлайн во время трансляции на платформе VK Видео», - добавили в управлении.

Победитель голосования получит специальный приз движения Газманов - Родники. Конкурс реализуется на базе национального проекта народного артиста России Олега Газманова.