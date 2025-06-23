Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Довмонт Псковский»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
28 июня на территории Псковского кремля пройдет масштабный и зрелищный фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Чем на этот раз будут удивлять организаторы и участники? Может ли погода помешать празднику? Какие клубы будут биться за победу в этом году и что станет главной наградой? Реально ли на фестивале развлечь всю семью? На эти и другие вопросы ответят:
Ведущий - Олег Добрынин.