Культура

Гостей и жителей Локнянского округа пригласили на праздник «Накануне Купалы»

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдет в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа в субботу, 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике.

Начало праздника стартует в 13:00 с театрализованного представления для детей «Лесная сказка». Выступление Локнянского народного театра пройдет в деревенском Доме культуры.

В 14:00 начинают работать все основные площадки на территории гостевого дома Полистовского заповедника. Гостей ждут ярмарка, угощения, а также творческие и научные мастер-классы и народные игры для детей и взрослых.

Кроме того в 14:00 начинают работать фольклорные площадки. Здесь можно будет разучить народные песни, сплести венок, узнать о купальских традициях. Площадки «Женский круг» и «Молодецкие забавы» будут работать на поле «возле костра».

В 15:00 начнётся концерт коллективов: «Новоржевские скобари», Новоржев, «Нет проблем», Локня, «Вольница», Махново Бежаницкого района, «Веснушки», Ущицы Куньинского района, «Группа Задорушки», Погорелка Островского района, «Племя Си», Санкт-Петербург.

В 17:30 начинается действо вокруг костра. Сначала пройдут общие хороводы и обрядовые купальские игры, а затем все желающие отправятся запускать венки в реку Хлавица.

Праздник завершится в 18:30. В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий.