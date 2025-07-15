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Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого

15.07.2025 11:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская певица из Пскова Елена Васильчикова будет выступать на празднике в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей в преддверии Дня города. Концерт состоится 19 июля в парке Строителей и станет одним из центральных событий мероприятия. 

Говоря о своем отношении к ПЛН, певица отметила, что знакома с изданием уже более десяти лет. Она подчеркнула, что регулярно посещала передачу «Квартирник», и высоко оценила профессионализм интервьюеров и атмосферу студии.

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«С большим удовольствием всегда прихожу на эфир, а именно на передачу "Квартирник". Была не раз: и в составе группы, в которой являлась солисткой, а также приходила как отдельный артист. Всегда получаю массу удовольствия от студии, от интервьюеров. Спасибо большое, что даёте возможность быть частью чего-то большого и помогать расширять аудиторию артистам», - отметила Елена Васильчикова.

По мнению певицы, Псковская Лента Новостей играет важную роль в жизни города. 

«Безусловно, на ежедневной основе я читаю Псковскую Ленту Новостей, чтобы быть в курсе событий, чем живёт и дышит наш замечательный и прекрасный город Псков. Я считаю, что это необходимо делать каждому из нас», - подчеркнула артистка.

На празднике ПЛН Елена Васильчикова исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен. Она выразила надежду, что сможет ближе познакомить слушателей со своим творчеством и донести до них эмоции и чувства, заложенные в музыке

Напомним, на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.  

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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