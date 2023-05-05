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Культура

«Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса. ВИДЕО

05.05.2023 14:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 мая. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В гостях у ведущего Артема Татаренко профессиональная певица, педагог по вокалу, DJ и просто обаятельная девушка — Kalli, она же Елена Васильчикова. В непринужденной беседе с ведущим она поделилась подробностями своей певческой карьеры, рассказала, как не попасть на удочку мошенников от шоу-бизнеса и как научиться певческому дыханию и правильному звукоизлечению.

Традиционно для «Квартирника» Kalli «вживую» исполнила несколько своих песен.

Теги: #квартирник #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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