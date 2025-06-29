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Культура

Летняя деревенская страда начинается в «Михайловском»

05.07.2025 12:22|ПсковКомментариев: 0

С сегодняшнего дня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начинается летняя «деревенская страда». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в течение июля и августа, по субботам, в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» будут проводить интерактивные занятия из музейно-просветительной программы «И труд, и собственность, и время земледельца».

«Эта программа во всех её составляющих очень популярна среди гостей Святогорья, особенно среди тех, кто приезжает в «Михайловское» на несколько дней из больших городов и зачастую не имеет и малейшего представления о деревенской работе — ни о современной, ни, тем более, о той, которая заботила каждую псковскую крестьянскую семью в пушкинские времена», — подчеркнули в Пушкинском заповеднике.

Игорь Шаймарданов. Из серии рисунков для проекта «Хлебное место». Из фондов «Михайловского»

Нынешним летом музейно-просветительная программа включает в себя четыре занятия. Первое из них — «Как рубашка в поле выросла». Его участники узнают много нового и интересного о чудо-растении, которое называется лён, научатся отличать лён-долгунец от льна-кудряша, а ещё услышат множество местных пословиц, поговорок, считалок, потешек, загадок, песенок и сказок, так или иначе рассказывающих о непростых процессах выращивания и обработки льна.

В следующую субботу гостей ждут на занятии «Делу время, потехе час». Оно — о сказках, которые живут не в книжках, а в каждом доме, в привычных вещах, которыми мы пользуемся каждый день.

«Жаль только, что почувствовать и рассмотреть эти чудеса может не каждый человек. Вот почему сложенные безымянными сказочниками народные сказки передаются из уст в уста на протяжении многих столетий — чтобы мы не забыли, что сказка всегда рядом!», — говорят в «Михайловском».

Далее в цикле занятия «Хозяйство водить — не разиня рот ходить» (здесь гостей обучат простейшим навыкам ведения деревенского быта) и «От сохи до каравая» (участники попробуют выполнить некоторые операции по обработке зерна, побывают в действующей водяной мельнице). Полное расписание всех этих музейных уроков (время проведения, возрастные рекомендации для участников, проч., проч.) уже размещено на официальном сайте Пушкинского заповедника.

В службе музейной, экскурсионной и методической работы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что о желании стать участником того или иного занятия лучше сообщить заранее: небольшой музей в Бугрово на один «крестьянский урок» одновременно сможет принять не более двадцати человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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