Культура

Проект музейщиков «Михайловского» стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»

Проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, идея проекта, посвящённого истории мельничного дела в псковских пушкинских местах, выросла из строк поэта об «овинах дымных и мельницах крылатых».

Теперь музейщики намерены исследовать «хлебные пути» и составить подробную карту «Хлебное Пушкиногорье», изучить и возродить ряд старинных технологий, которые применяли при изготовлении и обработке мельничных жерновов, разработать программы мастер-классов и музейных уроков (в частности, по выпечке домашнего хлеба), подготовить блок издательской продукции просветительского и популяризаторского направления, провести ряд фестивалей. Важно, что к этой работе заповедник планирует привлечь население района: от школьников из местного молодёжного спортивного клуба «Патриот» до сотрудников предприятий питания Пушкиногорского района, в числе которых Пушкиногорский хлебозавод, Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод, ряд фермерских хозяйств, и так далее.

Действующая мельница в музейном комплексе в деревне Бугрово на картине Полины Колдомасовой (2008; из собрания музея-заповедника «Михайловское»).

В список победителей нынешнего года, как следует из материалов, размещённых на официальном сайте «Культурной мозаики», вошёл 81 проект из 43 субъектов Российской Федерации. На реализацию этих разработок, которая будет проходить в период с 1 июня 2019-го по 30 июня 2020 года, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выделит 48,4 млн рублей. Цель конкурса — поддержка социокультурных проектов, направленных на вовлечение местных сообществ малых городов и сёл в творческую деятельность: «При комплексной поддержке фонда такие инициативы трансформируются в «центры притяжения» активности и способствуют долгосрочному развитию малых территорий».

Всего же на IV конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» поступили 1343 заявки. По результатам первого этапа, который завершился в марте, в полуфинал прошёл 251 проект. Авторы проектов-полуфиналистов были приглашены на обучающие семинары, во время которых познакомились с технологиями социокультурного проектирования, а также получили консультационную поддержку от приглашенных экспертов. Благодаря этому многие конкурсанты смогли доработать проекты и повысить свои шансы на победу.

Программа «Культурная мозаика малых городов и сёл» реализуется с 2014 года. За это время Фонд Тимченко поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» - именно в стартовом для конкурса 2014 году.