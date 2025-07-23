Культура

Откуда есть пошли псковские Фан-дер-Флиты рассказали лекторы XV Василевских чтений

XV Василевские чтения памяти краеведа, Почётного гражданина города Ивана Василёва, приуроченные в этом году также к 145-летию основания Псковского археологического общества, прошли в Историко-краеведческой библиотеке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Историко-краеведческая библиотека имени Василёва

В рамках этих чтений в библиотеке открылись три выставки, состоялась премьера новой видеоверсии симфонии для хора и симфонического оркестра «Фрески древнего Пскова», а также презентация проекта виртуальных туров в прошлое «Псков 360°» с возможностью просмотра экспозиции на VR-очках.

Так военно-патриотический клуб «Диорама» представил в библиотеке новинки коллекции проекта «Военный музей Псковщины в миниатюре».

Участники чтений смогли ознакомиться с экспозицией Псковского археологического общества в Псковском музее-заповеднике и узнали из доклада председателя правления Псковского отделения Союза архитекторов РФ Владимира Васильева, какую роль в работе этого общества сыграл архитектор Подчекаев.

Генеалог из Санкт-Петербурга Андрей Шумков в своём выступлении под названием «Русский человек голландского происхождения» рассказал о том, откуда на самом деле происходит род Фан-дер-Флитов и кому из псковских дворян Николай Фан-дер-Флит приходился родственником.

Проект «виртуальных туров в прошлое» «Псков 360°» на чтениях представила его автор Дарья Калугина. Это 6 объектов, созданных командой проекта, в которую вошли не только 3д-моделлеры и 3д-визуализаторы, но также историки-краеведы и архитекторы. Все вместе они создали 3д-реконструкции экстерьеров древних строений Пскова, которые можно разглядывать в очках дополненной реальности.

Кульминацие чтений стала премьера посвящённой псковским фрескам симфонии и лекция искусствоведа Тамары Шулаковой про псковскую церковную живопись, в которой она объяснила, почему дьявол на псковских фресках, ходит на каблуках и не чёрный, а белого цвета.

После этого в библиотеке торжественно открылась выставка «Господин мой Псков» художника, одного из первых преподавателей Детской художественной школы Пскова Александра Александрова.

На открытии выставки преподавателя Псковского колледжа искусств Николая Владимирова тоже показали её видеоверсию.