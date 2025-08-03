Культура

Заключительный гала-концерт для любительских взрослых хоров прошел в Пскове

Заключительный гала-концерт хоровой мастерской «CHORUS XXI-Псков» для любительских взрослых хоров состоялся 3 августа в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии: РОО РМК «Музыкальная камерата»

Зрители услышали лучшие произведения классической и современной музыки, которые не крутят по радио и ТВ, увидели увлеченных людей, узнали, что всего за три занятия хор из 80 человек может выучить и профессионально исполнить сложные хоровые композиции, услышали живой звук.

В концерте приняли участие:

Хор «Лад» Центра творческого развития «Радость», Москова (руководитель И. Ю. Караванская);

Любительский хор Nota Bene Студии хорового искусства «Радуга», Москва (руководитель А. А. Московчук);

Московский городской творческий коллектив Камерный хор Inspirante культурного центра «Вдохновение», Москва (руководитель Е. В. Кошкина).

Хор Terra Musica хоровой студии «Камертон» Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (руководитель А. Б. Смирнова).

Ранее, 1 августа, участники выступили с концертом в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Были исполнены произведения духовной музыки, а также песни российских и советских композиторов.

«CHORUS XXI» - уникальный музыкальный проект, цели которого: развитие дружбы и сотрудничества между хоровыми коллективами из разных регионов России, популяризация хорового пения среди детей и взрослых, формирование эстетических, духовных, моральных и нравственных ценностей. Концерты проекта состоялись в Москве, Обнинске, Тольятти, Ярославле, Костроме, Твери, Санкт-Петербурге, Выборге, Тихвине, Печорах и Пскове.

Организатор - РОО РМК «Музыкальная камерата».