«Михайловское» открывает «у тверских Вульфов» выставку о домашнем обучении в пушкинскую эпоху

Завтра, 27 февраля, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку в селе Берново Старицкого района Тверской области — в музее поэта, расположенном в бывшем усадебном доме тверской ветви Вульфов, где бывал и Пушкин.

Латунный глобус (копия с образца XVIII века). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», выставка называется «Мы любили наши уроки и всякие занятия вроде вязанья и шитья...». Это название — цитата из детских воспоминаний Анны Керн, одной из муз Пушкина, сердечной приятельницы поэта, в том числе — и по псковскому Тригорскому, куда она приезжала к своим родственникам Осиповым и Вульфам, соседям и друзьям ссыльного Александра Пушкина.

Выставка, подготовленная по материалам разных фондовых коллекций «Михайловского», рассказывает об обучении в пушкинскую пору, преимущественно — о его домашней составляющей. Здесь можно увидеть глобус образца XVIII века, карту восточного полушария (ручной раскраски гравюра с доски 1828 года), письменные принадлежности.

Важная часть новой экспозиции — книжные памятники. Это учебники, бывшие в ходу в начале XIX столетия, а также другие полезные для развития юношества книги на русском и французском языках. Многие из этих изданий с картинками. Классический пример — азбука «Детский наставник, или Полная российская азбука, украшенная 32 картинками» (Санкт-Петербург, 1819). Большая редкость по нынешним временам — «Краткая римская история, украшенная 49 резцовым гравюрами» Мийо, изданная в Париже за десять лет до рождения Пушкина, в 1789 году. Есть на выставке и книги для развлечения после учебных классов — например, «L`Écho des bardes, ou Chansonnier dédié aux demoiselles. Paris, 1818» («Эхо бардов, или Песенник, посвящённый барышням, Париж, 1818»).

Детский наставник или полная Российская азбука, украшенная 32 картинками...» СПб., 1819. Из фондов «Михайловского»

Часть экспонатов рассказывает о занятиях рисованием и рукоделием, которые также активно использовались в домашнем обучении, особенно — при воспитании и обучении барышень. Здесь можно увидеть принадлежности для шитья и вышивания: ножнички из несессера для рукоделия, шкатулку-швейку, напёрсток, игольницу на струбцине, другие замечательные мелочи.

В качестве дополняющего материала на выставке представлены гербарные листы, рукописные альбомы, многое другое.

Планируется, что новая выставка из фондов Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Бернове до 23 мая.

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что «у тверских Вульфов» пушкиногорские музейщики достаточно часто и с успехом представляют свои коллекции. Так, в разные годы здесь уже показывали «Пушкиногорье в графике Валентина Васильева», «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой», иллюстрации Игоря Шаймарданова к книге «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина», выставку «“Прогулка с Пушкиным“. Живопись и графика Галины Худницкой» и другие экспозиции.