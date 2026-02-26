 
Культура

Про Питера Пэна и девицу К.И.Т.: две театральные премьеры готовят в «Михайловском»

0

В двух театральных студиях при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали работу над новыми спектаклями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации учреждения со ссылкой на руководителя творческих объединений, профессионального режиссёра и музейного педагога Дарину Дементьеву.

Дарина Дементьева и её воспитанники. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сценарий представления, которое будут готовить в детской студии «Лукоморье», написан по мотивам всемирно известного произведения Джеймса Мэтью Барри «Питер Пен». Предполагается, что этот спектакль станет своего рода подарком жителям и гостям Святогорья к Дню защиты детей. «Совсем скоро будем следить за весёлыми, а порой и очень опасными приключениями мальчишки, который отказывался взрослеть», — говорит Дарина Дементьева. 

Второй спектакль — первая работа театральной студии для взрослых. Эту студию, пояснили в музее, по многочисленным просьбам местных жителей, наслышанных о занятиях юных театралов, открыли совсем недавно — в феврале нынешнего года. Для премьерного спектакля музейный педагог выбрала две повести из пушкинского цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» — «Метель» и «Барышню-крестьянку». Обе эти истории, как уверяет читателя Пушкин, Белкину — молодому помещику, занимавшемуся на досуге сочинительством, — сообщила некая девица К.И.Т., которая, как ожидается, тоже появится на музейной сцене.

В музее особо отметили, что занятия в обеих театральных студиях, работающих при «Михайловском», бесплатные.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026