Про Питера Пэна и девицу К.И.Т.: две театральные премьеры готовят в «Михайловском»

В двух театральных студиях при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали работу над новыми спектаклями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации учреждения со ссылкой на руководителя творческих объединений, профессионального режиссёра и музейного педагога Дарину Дементьеву.

Дарина Дементьева и её воспитанники. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сценарий представления, которое будут готовить в детской студии «Лукоморье», написан по мотивам всемирно известного произведения Джеймса Мэтью Барри «Питер Пен». Предполагается, что этот спектакль станет своего рода подарком жителям и гостям Святогорья к Дню защиты детей. «Совсем скоро будем следить за весёлыми, а порой и очень опасными приключениями мальчишки, который отказывался взрослеть», — говорит Дарина Дементьева.

Второй спектакль — первая работа театральной студии для взрослых. Эту студию, пояснили в музее, по многочисленным просьбам местных жителей, наслышанных о занятиях юных театралов, открыли совсем недавно — в феврале нынешнего года. Для премьерного спектакля музейный педагог выбрала две повести из пушкинского цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» — «Метель» и «Барышню-крестьянку». Обе эти истории, как уверяет читателя Пушкин, Белкину — молодому помещику, занимавшемуся на досуге сочинительством, — сообщила некая девица К.И.Т., которая, как ожидается, тоже появится на музейной сцене.

В музее особо отметили, что занятия в обеих театральных студиях, работающих при «Михайловском», бесплатные.

