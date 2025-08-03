Псковичи могут принять участие в поэтическом конкурсе «Россия – земля моя!»

Псковичи могут принять участие в межрегиональном поэтическом конкурсе «Россия – земля моя!», проводимом при поддержке правительства Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.
Изображение: министерство культуры Псковской области
Участники конкурса могут стать как профессиональные, так и начинающие авторы в возрасте от 14 до 35 лет независимо от региона их проживания.
Номинации:
Специальные номинации:
Лучшие произведения войдут в поэтический сборник, а победители будут приглашены в Москву на литературный вечер-награждение. Транспортные расходы и проживание оплачиваются организаторами.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 11 сентября по ссылке.