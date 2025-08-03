Культура

Псковичи могут принять участие в поэтическом конкурсе «Россия – земля моя!»

Псковичи могут принять участие в межрегиональном поэтическом конкурсе «Россия – земля моя!», проводимом при поддержке правительства Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Изображение: министерство культуры Псковской области

Участники конкурса могут стать как профессиональные, так и начинающие авторы в возрасте от 14 до 35 лет независимо от региона их проживания.

Номинации:

Военная лирика;

Любовная лирика;

Гражданская лирика;

Пейзажная лирика;

Философская лирика;

Юное дарование (для участников 14–17 лет);

Художественное чтение (чтецы).

Специальные номинации:

Особое мнение;

Выбор молодежной комиссии;

Выбор Дома национальностей.

Лучшие произведения войдут в поэтический сборник, а победители будут приглашены в Москву на литературный вечер-награждение. Транспортные расходы и проживание оплачиваются организаторами.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 11 сентября по ссылке.