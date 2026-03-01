50-й показ спектакля  «Пигмалион» пройдёт в Пушкинском театре

Юбилейный показ спектакля Дамира Салимзянова «Пигмалион» пройдёт сегодня, 1 марта в 19:00, в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Постановка четвертый год собирает аншлаги на большой сцене, а количество зрителей, посмотревших спектакль, приближается к 20-ти тысячам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина

Режиссер спектакля — Дамир Салимзянов, художник — Александр Стройло, композитор — Евгения Терехина, художник по свету — Евгений Козин, музыкальный руководитель — Елена Обухова, режиссер-репетитор — Людмила Масленникова, педагог по пластике Илона Гончар.

В постановке заняты: Александра Кашина, Максим Плеханов, Георгий Болонев, Екатерина Миронова, Ирина Смирнова, Ульяна Гноевая, Андрей Кузин, Валентина Банакова, Ислам Галиуллин, Мария Фомина, Андрей Ярославлев, Сергей Скобелев.

1 марта в роли миссис Эйнсфорд-Хилл выйдет Наталья Петрова.

Помимо этого, в маре показы спектакля «Пигмалион» пройдут ещё 8 и 31 марта.