Стали известны победители конкурса «Юные дарования Псковщины», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Награждение и концерт победителей состоятся 6 марта в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в рамках Дня открытых дверей. Вход на церемонию свободный.

В соответствии с приказом Министерства культуры №27-од от 25.02.2026 победителями конкурса на присуждение премии «Юные дарования Псковщины» стали:

Абабкова Мария - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Тюбеева Арина;

Алмазов Мирон - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Полякова Ирина;

Ампар Ариана - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;

Арушанян Ламара - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;

Богомолова Мария - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П.Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель Демьяненко Елена;

Голубкова Дарья - МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошка, преподаватель Иванова Жанетта;

Домущи Платон - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;

Зимин Арсений - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Рымарь Сергей;

Ильинова Арина - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Курчавова Марина;

Ключина Ольга - МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» г. Великие Луки, преподаватель Федорова Варвара;

Новосёлова Софья - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Королёва Зоя;

Петрова Екатерина - МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля, преподаватель Пехурова Елена;

Роженкова Таисия - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Григорьева Татьяна;

Семенов Глеб - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Орлов Никита;

Семенова София - ДШИ сектора педагогической практики ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Кричевский Илья;

Сергеева Анна - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Королёва Зоя;

Слёзкина Елизавета - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Рошка Елена;

Смородин Иван - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П.Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель Смородина Наталья;

Тихомирова Анастасия - МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля, преподаватель Ильинова Ирина;

Федотов Михаил - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Степанова Нина;

Цыкунов Илья - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Полякова Ирина;

Королевская Александра - МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ», Филиал «Бежаницкая ДШИ», преподаватель Никитина Александра;

Кириллов Никита - МБУ ДО «Дедовичская ДШИ», преподаватель Бабушкина Татьяна;

Макарова Анастасия - МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ», Филиал «Бежаницкая ДШИ», преподаватель Макарова Татьяна.