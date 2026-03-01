Стали известны победители конкурса «Юные дарования Псковщины», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Награждение и концерт победителей состоятся 6 марта в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в рамках Дня открытых дверей. Вход на церемонию свободный.
В соответствии с приказом Министерства культуры №27-од от 25.02.2026 победителями конкурса на присуждение премии «Юные дарования Псковщины» стали:
Абабкова Мария - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Тюбеева Арина;
Алмазов Мирон - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Полякова Ирина;
Ампар Ариана - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;
Арушанян Ламара - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;
Богомолова Мария - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П.Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель Демьяненко Елена;
Голубкова Дарья - МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошка, преподаватель Иванова Жанетта;
Домущи Платон - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;
Зимин Арсений - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Рымарь Сергей;
Ильинова Арина - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Курчавова Марина;
Ключина Ольга - МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» г. Великие Луки, преподаватель Федорова Варвара;
Новосёлова Софья - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Королёва Зоя;
Петрова Екатерина - МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля, преподаватель Пехурова Елена;
Роженкова Таисия - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Григорьева Татьяна;
Семенов Глеб - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Орлов Никита;
Семенова София - ДШИ сектора педагогической практики ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Кричевский Илья;
Сергеева Анна - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Королёва Зоя;
Слёзкина Елизавета - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Рошка Елена;
Смородин Иван - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П.Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель Смородина Наталья;
Тихомирова Анастасия - МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля, преподаватель Ильинова Ирина;
Федотов Михаил - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Степанова Нина;
Цыкунов Илья - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Полякова Ирина;
Королевская Александра - МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ», Филиал «Бежаницкая ДШИ», преподаватель Никитина Александра;
Кириллов Никита - МБУ ДО «Дедовичская ДШИ», преподаватель Бабушкина Татьяна;
Макарова Анастасия - МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ», Филиал «Бежаницкая ДШИ», преподаватель Макарова Татьяна.