 
Культура

Стали известны победители конкурса «Юные дарования Псковщины»

0

Стали известны победители конкурса «Юные дарования Псковщины», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Награждение и концерт победителей состоятся 6 марта в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в рамках Дня открытых дверей. Вход на церемонию свободный.

В соответствии с приказом Министерства культуры №27-од от 25.02.2026 победителями конкурса на присуждение премии «Юные дарования Псковщины» стали:

Абабкова Мария - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Тюбеева Арина;

Алмазов Мирон - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Полякова Ирина;

Ампар Ариана - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;

Арушанян Ламара - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;

Богомолова Мария - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П.Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель Демьяненко Елена;

Голубкова Дарья - МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошка, преподаватель Иванова Жанетта;

Домущи Платон - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Ампар Наталья;

Зимин Арсений - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Рымарь Сергей;

Ильинова Арина - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Курчавова Марина;

Ключина Ольга - МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» г. Великие Луки, преподаватель Федорова Варвара;

Новосёлова Софья - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Королёва Зоя;

Петрова Екатерина - МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля, преподаватель Пехурова Елена;

Роженкова Таисия - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Григорьева Татьяна;

Семенов Глеб - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Орлов Никита;

Семенова София - ДШИ сектора педагогической практики ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Кричевский Илья;

Сергеева Анна - ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», преподаватель Королёва Зоя;

Слёзкина Елизавета - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель Рошка Елена;

Смородин Иван - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П.Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель Смородина Наталья;

Тихомирова Анастасия - МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля, преподаватель Ильинова Ирина;

Федотов Михаил - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Степанова Нина;

Цыкунов Илья - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Пскова, преподаватель Полякова Ирина;

Королевская Александра - МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ», Филиал «Бежаницкая ДШИ», преподаватель Никитина Александра;

Кириллов Никита - МБУ ДО «Дедовичская ДШИ», преподаватель Бабушкина Татьяна;

Макарова Анастасия - МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ», Филиал «Бежаницкая ДШИ», преподаватель Макарова Татьяна.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026