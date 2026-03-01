 
Концерт фольклорного ансамбля «Будимир» пройдёт 20 марта в Пскове

Концерт ансамбля «Будимир» пройдёт в Детской музыкальной школе № 1 города Пскова 20 марта, в рамках 52-го фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ансамбль занимается изучением и восстановлением фольклорных песен различных регионов нашей страны и исполняет их под звучание редких инструментов — гусли крыловидные, смык-гудок, балалайка деревенский строй , колёсная лира, белгородский пищик, калюка. 

Коллектив состоит из трёх талантливых музыкантов – Максима Плеханова, Георгия Болонева и Ольги Репп. В репертуаре духовные стихи, плясовые и обрядовые песни, заклички, баллады и былины.
 

