Псковичи смогут увидеть выставку Музея Победы о подвигах служебных собак

19 августа на официальном сайте Краеведческого музея города Великие Луки откроется выставка московского Музея Победы «Четвероногие герои». Проект приурочен ко Дню фронтовой собаки. Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках Международного проекта «Территория Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.
Фотографии: Музей Победы
Выставочный проект подготовлен Красногорским филиалом Музея Победы при участии учащихся МУДО «Красногорская детская художественная школа». Он рассказывает о вкладе собак в Победу над гитлеровской Германией. В экспозицию вошли рисунки юных художников, раскрывающие особенности работы различных военных профессий собак. Интернет-посетители узнают о таких видах службы четвероногих героев, как санитарная, противотанковая, ездово-нартовая, минно-розыскная, разведывательная и диверсионная, а также служба связи. Работы юных художников наглядно покажут, как собаки вели поиск раненых бойцов и вывозили их в упряжках, разыскивали мины в недоступных для миноискателей местах, обеспечивали связь между войсковыми подразделениями. Рисунки будут дополнены фотодокументальными материалами.
Часть выставки посвящена знаменитым собакам — героям войны. Среди них – Джульбарс, самая известная собака минно-розыскной службы, чутье которой превышало норматив обычной собаки в два раза, овчарка-диверсант Дина, участвовавшая в подрыве железнодорожных составов и мостов, пес Рекс, трижды переплывший Днепр, передавая разорванным рекой соединениям важные донесения, и другие.
Все желающие смогут посмотреть выставку до 15 января 2026 года.