От трёх до десяти: итоги учебного года подвели в детской студии при «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели отдельные итоги работы Студии эстетического развития детей в 2025/2026 учебном году.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину, с ноября по апрель студийцы побывали на 18 разноплановых занятиях с непременной творческой составляющей в конце каждого урока. Среди тем, которые музейные педагоги предлагали своим воспитанникам, такие как «В гостях у книжки» (с экскурсией в научную библиотеку Пушкинского заповедника), «Кружится вальса вихорь шумный…» (путешествие в мир танцев XIX столетия), «У восковой девицы вся коса искрится» (об истории осветительных приборов), «От ладони до аршина» (из истории мер длины и веса). Детей знакомили с традициями хохломской и гжельской росписи, рассказывали им о театре теней.

Встречи готовились из расчёта на старших дошкольников и младших школьников. Однако случались и исключения. Старшая воспитанница студии —Ева, ученица 4-го класса, она посещает занятия уже четвёртый год, потому что в музее ей очень нравится. А на одном уроке, где дети знакомились с хохломской росписью, учились расписывать ложки и играть на них как на шумовых музыкальных инструментах, побывал ребёнок в возрасте трёх с половиной лет.

«Мальчика зовут Лукьян, он из многодетной семьи, проживающей в Новоржевском районе, — уточнила Татьяна Тимошина. — Мама малыша, Любовь Ярилова, привезла его на занятия вместе с пятилетней сестрой Ясной, и Лукьян со всеми очень внимательно рассматривал музейные экспонаты на выставке, пытался отгадывать загадки, с удовольствием учился рисовать элементы хохломской росписи на учебном листе-прописи, в силу своих возможностей — не без маминой помощи, конечно — расписывал деревянную заготовку, а потом очень бойко играл на ложках, чётко попадая в ритм».



Самый юный участник занятия — Лукьян

Старший брат Лукьяна и Ясны Данко учится в Пушкиногорской средней школе имени А. С. Пушкина и посещает детскую театральную студию «Лукоморье», также работающую при Пушкинском заповеднике, добавила Татьяна Тимошина.

Напомним, что на итоговом занятии учебного года в Студии эстетического развития детей — это занятие было приурочено к Дню космонавтики и 65-летию первого полёта человека в космос — сертификаты были вручены 21 постоянному участнику этого объединения. При этом многие из студийцев, которые посещали занятия в прошлом году, уже выразили своё желание учиться в музее и дальше, отметила Татьяна Тимошина.

В «Михайловском» добавили, что студии, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми и подростками, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском заповеднике помимо Студии эстетического развития активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой осваивают азы сценического мастерства и в эти дни уже вовсю готовят спектакль-сказку для летнего праздника к Дню защиты детей.

«Михайловском» планируют, что Студия эстетического развития детей возобновит работу в ноябре — с новыми учебными планами.