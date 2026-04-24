Цена человеческой беспечности и сила духа: в Пскове открылась выставка о Чернобыле

Открытие выставки «Чернобыль: трагедия и подвиг» открылась сегодня во Дворе Постникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед официальным открытием гости мероприятия погрузились в историю случившейся 40 лет назад аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Церемония открытия сопровождалась видеороликами о событиях трагедии, ставшей самой значимой техногенной катастрофой 21 века.

С приветственным словом к гостям обратилась заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

«Мы посвятили Чернобылю эту выставку, потому что хотели, чтобы люди понимали, что при использовании таких могущественных ресурсов, как атомные рынки, любой мирный день может померкнуть. Мы очень благодарны МЧС за предоставленные документы о событиях тех времен. Страна жила тогда единым организмом. Но когда это случилось, пострадали три соседние республики. В ликвидацию аварии включилась вся страна. И Псковская область не смогла остаться в стороне. Всего 500 000 человек участвовали в ликвидации аварии. Каждый проведенный день там означал, что человек расстается с частью своего здоровья. И среди таких людей было 1 500 псковичей. И, конечно же, наша выставка в первую очередь посвящена нашим землякам. Наша сегодняшняя встреча - это прежде всего слова благодарности, память и знание о тех людях, которые каждый день защищают нас в любой сложившейся ситуации», — резюмировала заместитель директора музея.

Выступил перед гостями и исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Псковской области, специалист по политическо-воспитательной работе Игорь Позов:

«В ночь на 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная трагедия в истории человечества. Но вместе с ней мы увидели настоящий подвиг тех, кто стоял на пути радиации. Мы склоняем головы перед мужеством наших пожарных, военных, медиков, инструкторов и всех ликвидаторов последствий этой страшной аварии. Если бы не они, то дальнейшее распространение могло охватить большие масштабы. Многие отдали свое здоровье и жизни. Пусть эта трагедия напоминает всем о цене человеческой беспечности и силе человеческого духа».

После небольшого тестового квиза участники мероприятия переместились в зал с выставкой. Цель экспозиции — раскрыть мужество и героизм работников Чернобыльской АЭС, военнослужащих Советской Армии, сотрудников гражданской обороны, добровольцев, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции.

Выставка «Чернобыль: трагедия и подвиг» — это совместный проект Псковского музея-заповедника, Главного управления МЧС России по Псковской области, Псковской областной общественной организации «Союз Чернобыля».