«Что за пейзаж, если автор его не поэт»: лекцию о художнике Мешкове прочёл в Пскове сотрудник Пушкинского заповедника 

В Пскове, в библиотеке имени И. И. Василёва, вчера, 23 апреля, состоялась лекция о выдающемся русском живописце Василии Мешкове, сообщает служба информации Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». С научным сообщением выступил сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. Свой рассказ лектор сопровождал презентацией, в которую вошли репродукции многих произведений мастера-пейзажиста, ныне хранящихся в музейных собраниях по всей стране и, в первую очередь, — в фондах Пушкинского заповедника, а также в частных коллекциях.

Фото Сергея Турова с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Слушателями Сергея Пинчука стали учащиеся художественной школы, внештатно сотрудничающие с «Михайловским» экскурсоводы, другие псковичи, в круг профессиональных интересов или увлечений которых входят история отечественного изобразительного искусства и музейного дела.

Особый отклик у аудитории вызвали фрагменты воспоминаний художника. «Среди цитат были, например, такие, как “без сердца какая же поэзия, что это за поэт, ежели он не влюблён, и что это за пейзаж, если автор его не поэт?“ или “пейзаж, как народная песня, должен нести светлые чувства, должен быть близок народу — это главное“», — рассказали в музее-заповеднике.

Дополнением к лекции стала небольшая, но содержательная экспозиция из личного собрания лектора: альбомы и периодические издания с искусствоведческими публикациями, выставочные каталоги, пригласительный билет и, конечно, книги.

«Среди представленных на этой мини-выставке книг, например, был достаточно известный среди профессионалов сборник «Из творческого опыта» — такую серию во второй половине прошлого века выпускало издательство “Советский художник”, — рассказали в «Михайловском». — В третьем выпуске этой серии опубликованы знаменитые “Заметки пейзажиста“. В своё время их фрагменты широко цитировали и в прессе, и научных работах. Кроме того, слушатели смогли увидеть и даже подержать в руках редкую почтовую карточку 1916—1917 годов с репродукцией картины “Псков XVII века“, созданной Мешковым. Эта открытка была напечатана в известной московской фототипии “Шерер, Набгольц и К°“ вскоре после совместной выставки художника и его отца», — детализировали в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что Государственный музей-заповедник «Михайловское» сейчас хранит картину «Дом Лариных» Василия Мешкова (1916) — первое живописное изображение дома в Тригорском. Эта работа занимает особое место в экспозиции дома-музея Осиповых и Вульфов.

«Дом Лариных» на картине Василия Мешкова (1916). Из фондов музея-заповедника

Есть в фондах Пушкинского заповедника и этюд «Михайловское. Озеро Маленец», написанный мастером в 1955 году. При этом ракурс, использованный художником при создании этой картины, по словам Дарьи Плотниковой, главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника — «единственный в собрании музея».