Молодые театралы могут по «Пушкинской карте» попасть на спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском»

Театралы в возрасте от 14 до 22 лет могут попасть почти на все спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», воспользовавшись «Пушкинской картой». На сегодняшний день это можно сделать как в самом музее, так и на его официальном сайте, прямо с его головной страницы, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника.

Сцена из премьерного спектакля «Маленькие трагедии». Фото с официальной страницы театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в социальной сети ВКонтакте

В музее особо подчеркнули, что в репертуаре театра под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимир Рецептера — исключительно спектакли из русской и зарубежной классики. Бóльшая часть из них поставлена по произведениям из программ по литературе для средней школы, а также учебных заведений среднего специального и высшего образования. В гастрольной афише этого года это пушкинские «Маленькие трагедии», и «Выстрел. Метель» по «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», а также «Ревизор» и «Петербургские повести» (спектакль «Невский проспект») по Гоголю, «Горе от ума» по Грибоедову.

Напомним, что на показах санкт-петербургского театра в прошлом году побывали школьники и учащиеся ссузов из Пскова и Пушкинских Гор, а также из Новоржевского, Пыталовского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Великолукского, других районов Псковской области. При этом многие школы изыскали возможность привезти своих воспитанников в театр не единожды, а три-пять раз. Всего же на гастролях «Пушкинской школы» в «Михайловском» в 2024 году побывало 2 565 человек.