Театральный ужин
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
Псков летние террасы
выгодные условия кредитования бизнеса
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
развивающие секции для детей
Задержание ректора ПсковГУ
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
Культура

Молодые театралы могут по «Пушкинской карте» попасть на спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском»

31.08.2025 22:36|ПсковКомментариев: 0

Театралы в возрасте от 14 до 22 лет могут попасть почти на все спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», воспользовавшись «Пушкинской картой». На сегодняшний день это можно сделать как в самом музее, так и на его официальном сайте, прямо с его головной страницы, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника.

Сцена из премьерного спектакля «Маленькие трагедии». Фото с официальной страницы театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в социальной сети ВКонтакте

В музее особо подчеркнули, что в репертуаре театра под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимир Рецептера — исключительно спектакли из русской и зарубежной классики. Бóльшая часть из них поставлена по произведениям из программ по литературе для средней школы, а также учебных заведений среднего специального и высшего образования. В гастрольной афише этого года это пушкинские «Маленькие трагедии», и «Выстрел. Метель» по «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», а также «Ревизор» и «Петербургские повести» (спектакль «Невский проспект») по Гоголю, «Горе от ума» по Грибоедову.

Напомним, что на показах санкт-петербургского театра в прошлом году побывали школьники и учащиеся ссузов из Пскова и Пушкинских Гор, а также из Новоржевского, Пыталовского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Великолукского, других районов Псковской области. При этом многие школы изыскали возможность привезти своих воспитанников в театр не единожды, а три-пять раз. Всего же на гастролях «Пушкинской школы» в «Михайловском» в 2024 году побывало 2 565 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
