Культура

Завершила свою работу выставка японской гравюры в псковском музее

В музее завершила свою работу «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове». С ноября предыдущего года по нынешний август псковичи и гости города имели возможность увидеть более ста подлинных гравюр жанра укиё-э, созданных в XVIII-XIX веках японскими мастерами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В залах Двора Постникова загадочный мир страны восходящего солнца открывали работы таких знаменитых мастеров, как Кацусика Хокусай, Утагава Куниёси, Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и других. Среди уникальных предметов выставки особняком встало прижизненное издание «Манга» Кацусика Хокусая – альбом зарисовок художника.

Один из разделов выставки был посвящен Николаю Резанову – путешественнику, одному из основателей Российско-Американской компании, зачинателю кругосветного плавания, в начале своей карьеры работавшему в Пскове. Гости выставки могли увидеть документы, в том числе подписанные рукой самого Резанова, а также макет корабля «Надежда».

За время работы выставку посетило более 5 тысяч человек, а сотрудники музея и кураторы выставки провели 135 экскурсий.