Документальный фильм «Легенды партизанского края» представили в Пскове

Премьеру фильма «Легенды партизанского края» от режиссера Андрея Егорова представили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 11 сентября. Фильм презентовал журналист, писатель, лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России» за серию ярких книг о блокаде Ленинграда, автор сценария Анатолий Аграфенин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фильм рассказывает о героизме советских партизан, сражавшихся в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. Создание картины стало результатом многолетнего труда команды авторов, исследовавших историю партизанского движения на территории Псковской области. По словам Анатолия Аграфенина, вдохновение пришло от открытия музея партизанской славы в Дедовичах, которое заставило задуматься о связи между двумя историческими событиями: обороной Ленинграда и действиями партизан.

«Мы долго работали над этой темой, потому что она включает блокаду Ленинграда, над которой я работал последние 15 лет. Когда в Дедовичах открывался музей партизанской славы, я как раз работал над фильмом «Непокоренный музей», посвященным музею блокады, который был разгромлен в конце 40-х, а затем возродился в 1989 году. Этот музей стал культовым для города, так как многие семьи пережили блокаду, их предки тоже пережили её, многие погибли, и эта память для всех нас священна. Тогда я узнал, что сотрудники музея ездят в Дедовичи и работают над новой экспозицией. Выяснилось, что там создается первый на Псковской земле музей партизанской славы. Я не мог сразу понять, как связать блокаду и партизанское движение, ведь расстояние между Ленинградом и Дедовичами составляет более 300 км. Я начал собирать материал, сначала не очень рьяно, а позднее понял, что у этого есть прямая связь», - вспоминает сценарист.

Сам Анатолий Аграфенин - журналист, окончивший факультет журналистики ленинградского университета в начале 80-х годов. Верным товарищем в создании документального фильма стал его однокурсник из Псковской области Олег Константинов, который занимался партизанской тематикой. Олег Константинов — главный редактор газеты «Курьеръ» и руководитель поискового отряда «Губернский автодесант» из Дедовичей.

Работа над фильмом началась с изучения архивных документов, многие из которых ранее были засекречены. Только в последние годы российские власти открыли доступ к ним, позволяя исследователям подробно изучить деятельность партизанских отрядов.

«Материалы для фильма собирались следующим образом: мы сотрудничали с поисковым отрядом, музеем и другими организациями. В первую очередь я работал с тем, что хорошо знал и мог понять. Я начал с архивов. Хотя это кажется парадоксом, но только в 2020 году архивы партизанского движения были рассекречены. Архивисты совершили невозможное: десятки и сотни тысяч дел были рассекречены и оцифрованы, и теперь они в открытом доступе», – рассказал Анатолий Аграфенин.

Фильм повествует о малоизвестных страницах партизанского движения Псковской области, раскрывая судьбы забытых героев, таких как Юрий Иванов, чей образ впервые появляется на экране благодаря найденным родственникам и сохранившейся фотографии.

«Мы полгода провели в архивах, изучая процесс, как всё начиналось, какие были сложности и какие поручения получили партизанские бригады. Мы искали конкретных героев, таких как Михаил Харченко и Леня Голиков, которых знает мое поколение. Мы также познакомились с Юрой Ивановым, о котором практически нет сведений. Он погиб в 17 лет в казни фашистов. Мы нашли его родственников, которые сохранили фотографию, потому что мы даже не представляли, как он выглядит», – подчеркнул сценарист.

Во вторник, 9 сентября, состоялись последние редакционные моменты, и фильм впервые предстал перед публикой именно на родине партизанского движения в Дедовичах. После успешной презентации планируется демонстрация фильма в Санкт-Петербурге и Москве, а также подача заявок на участие в крупных кинофестивалях.

Цель авторов заключается не только в популяризации исторического наследия, но и в воспитании патриотизма среди молодого поколения.

«Наш фильм предназначен не для продажи, а для демонстрации в школах и образовательных учреждениях, — подчеркивает Анатолий Аграфенин. — Мы надеемся, что наши зрители смогут лучше понять значимость подвига народа и осознать важность сохранения исторической памяти».

Отметим, что каждый показ сопровождается выставкой.

Реализует этот мультимедийный проект киностудия «Аквариум» на грант Президентского фонда культурных инициатив.