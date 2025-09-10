Документальный фильм «Легенды партизанского края» представили в Пскове

Премьеру фильма «Легенды партизанского края» от режиссера Андрея Егорова представили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 11 сентября. Фильм презентовал журналист, писатель, лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России» за серию ярких книг о блокаде Ленинграда, автор сценария Анатолий Аграфенин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фильм рассказывает о героизме советских партизан, сражавшихся в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. Создание картины стало результатом многолетнего труда команды авторов, исследовавших историю партизанского движения на территории Псковской области. По словам Анатолия Аграфенина, вдохновение пришло от открытия музея партизанской славы в Дедовичах, которое заставило задуматься о связи между двумя историческими событиями: обороной Ленинграда и действиями партизан.
Сам Анатолий Аграфенин - журналист, окончивший факультет журналистики ленинградского университета в начале 80-х годов. Верным товарищем в создании документального фильма стал его однокурсник из Псковской области Олег Константинов, который занимался партизанской тематикой. Олег Константинов — главный редактор газеты «Курьеръ» и руководитель поискового отряда «Губернский автодесант» из Дедовичей.
Работа над фильмом началась с изучения архивных документов, многие из которых ранее были засекречены. Только в последние годы российские власти открыли доступ к ним, позволяя исследователям подробно изучить деятельность партизанских отрядов.
Фильм повествует о малоизвестных страницах партизанского движения Псковской области, раскрывая судьбы забытых героев, таких как Юрий Иванов, чей образ впервые появляется на экране благодаря найденным родственникам и сохранившейся фотографии.
«Мы полгода провели в архивах, изучая процесс, как всё начиналось, какие были сложности и какие поручения получили партизанские бригады. Мы искали конкретных героев, таких как Михаил Харченко и Леня Голиков, которых знает мое поколение. Мы также познакомились с Юрой Ивановым, о котором практически нет сведений. Он погиб в 17 лет в казни фашистов. Мы нашли его родственников, которые сохранили фотографию, потому что мы даже не представляли, как он выглядит», – подчеркнул сценарист.
Во вторник, 9 сентября, состоялись последние редакционные моменты, и фильм впервые предстал перед публикой именно на родине партизанского движения в Дедовичах. После успешной презентации планируется демонстрация фильма в Санкт-Петербурге и Москве, а также подача заявок на участие в крупных кинофестивалях.
Цель авторов заключается не только в популяризации исторического наследия, но и в воспитании патриотизма среди молодого поколения.
Отметим, что каждый показ сопровождается выставкой.
Реализует этот мультимедийный проект киностудия «Аквариум» на грант Президентского фонда культурных инициатив.