От изданий XIX века до сегодняшней «Пушкинианы»: в «Михайловском» рассказали о новинках виртуальной музейной библиотеки

Новый, 109-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» сегодня, 11 сентября, размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Евгения Конькова «Петровское. Старая беседка» (1958) из фондов музея-заповедника «Михайловское»
Кроме того, в общедоступной электронной библиотеке «Михайловского» можно найти книги и публикации о жизни и творчестве Пушкина и современниках поэта; о легендарном хранителе, первом послевоенном директоре Госзаповедника «Пушкинский уголок» С.С. Гейченко; материалы, посвящённые изучению произведений Пушкина, в том числе — исследования и проекты сотрудников «Михайловского»; учебные пособия и литературоведческие работы конца XIX — начала XX века, многое другое. Размещены на сайте музея и периодические/серийные издания заповедника: все выпуски научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» (на сегодня 109 книг) и все номера ежеквартальной музейной газеты «Пушкинский уголок», которая была учреждена в год 90-летия со дня образования музея, в 2012 году, и выходила в свет вплоть до лета 2019 года.