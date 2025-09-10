Культура

От изданий XIX века до сегодняшней «Пушкинианы»: в «Михайловском» рассказали о новинках виртуальной музейной библиотеки

Новый, 109-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» сегодня, 11 сентября, размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».



На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Евгения Конькова «Петровское. Старая беседка» (1958) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта книга, равно и все другие цифровые версии изданий разных лет, доступна для чтения и свободного скачивания в разделе «Специалистам → Библиотека».

В музее отметили, что виртуальная библиотека на сайте содержит многие материалы, непереоценимые для исследователей и чрезвычайно полезные для учащихся — от средней до высшей школы, для других читателей. Здесь есть полностраничные цифровые копии изданий пушкинских произведений от второй половины XIX века. Достаточно, например, упомянуть такую редкость, как книга «А.С. Пушкин. Русалка: Драма / С окончанием Д.П. Зуева», изданная московским «Русским архивом» в 1897 году. Или издания пушкинских сказок с иллюстрациями выдающихся русских художников Владимира Фаворского и Владимира Конашевича от начала ХХ столетия.

Кроме того, в общедоступной электронной библиотеке «Михайловского» можно найти книги и публикации о жизни и творчестве Пушкина и современниках поэта; о легендарном хранителе, первом послевоенном директоре Госзаповедника «Пушкинский уголок» С.С. Гейченко; материалы, посвящённые изучению произведений Пушкина, в том числе — исследования и проекты сотрудников «Михайловского»; учебные пособия и литературоведческие работы конца XIX — начала XX века, многое другое. Размещены на сайте музея и периодические/серийные издания заповедника: все выпуски научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» (на сегодня 109 книг) и все номера ежеквартальной музейной газеты «Пушкинский уголок», которая была учреждена в год 90-летия со дня образования музея, в 2012 году, и выходила в свет вплоть до лета 2019 года.