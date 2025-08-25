Культура

От философии старого сада до игры в цветик-семицветик: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану»

Новый, 109-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», подготовлен к выходу в печать и в свет в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Евгения Конькова «Петровское. Старая беседка» (1958) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей редактор книги Ольга Бахтина, в сборник вошли статьи и заметки, подготовленные по итогам научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему», которую проводили в Пушкинском заповеднике в апреле этого года.

Без малого двадцать статей и заметок раскрывают «цветочную тему» с разных сторон: от философии оформления старинных (конца XVIII — начала XIX века) усадебных и дворцовых садов и парков до конкретных методов защиты растений от тех или иных вредителей и болезней. Особый настрой конференции и сборника определяет первая же фраза, открывающая основной блок книги: «Садовое искусство единственное из искусств использует живой материал, который сам по себе развивает собственную красоту», — цитирует известного английского специалиста по парковой архитектуре Сильвию Кроу научный сотрудник РГПУ имени А.И. Герцена, руководитель проекта садовой реставрации Верхнего сада в Петергофе Елена Штиглиц.

«Исторические и архивные разыскания помогают проследить путь становления и развития зелёных территорий, а также восстановить отдельные элементы паркового оформления или в целом структуру усадебного парка, — комментирует Ольга Бахтина. — Естественнонаучный, ботанико-географический взгляд позволяет сформировать оптимальный для конкретной территории набор растений. Сугубо практические выкладки в области цветоводства позволяют вовремя распознать опасные поражения растений и принять меры для оздоровления и сохранения зелёных насаждений. Представлены в сборнике и творческие предложения — в частности, концепция ботанического сада в Пушкиногорье и проект познавательной игры для посетителей “Михайловского“».

Статьи и заметки для новой «Михайловской пушкинианы» подготовлены исследователями из обеих российских столиц, Пскова, а также из Ленинградской, Московской, Псковской, Рязанской областей. Объём 109-го выпуска — 13,5 печатного листа, или 216 страниц. Сборник на сегодняшний день уже свёрстан. В ближайшее время он планируется к печати в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров.