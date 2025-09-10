Культура

Роскошь и уют «Бархатных сезонов»

Традиционный музыкальный вечер «Бархатные сезоны» прошел 12 сентября в Пскове. Теплый осенний воздух, зрительный зал под открытым небом и неповторимая атмосфера, которую создают для псковичей и гостей города Губернаторский оркестр и солисты Мариинского театра, делают такие встречи с музыкой незабываемыми. В чем же феномен концертных программ на террасе отеля «Покровский»?

Площадка с видом на древнюю Покровскую башню в пятничный вечер превратилась в пространство красоты и уюта, которое постепенно заполняли нарядные гости. Для многих псковичей музыкальные вечера в «Покровском» — не просто культурное событие. Это возможность насладиться непринужденным общением, звучанием любимых музыкальных произведений и образами, которые искусно создают на сцене исполнители.

В этот раз любителей прекрасного ждало музыкальное путешествие сквозь страны и века — от изысканных произведений европейских композиторов XIX века до не менее красивых мелодий современности. Под открытым небом прозвучали арии, дуэты, симфонические фрагменты из опер и оперетт, а также песни, ставшие классикой, в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Мариинского театра - Ольги Пудовой (сопрано) и Дениса Беганского (бас).

Звезды Мариинского театра, любимцы псковской публики, и в этом раз покорили зрителей с первого выхода на сцену. И дело не только в красивых голосах и великолепном исполнении популярных произведений. Артисты невероятно харизматичны. Их дуэтные номера — настолько волшебное действо, что сложно оторвать взгляд от их игры. Чего только стоит ария механической куклы Олимпии в исполнении Ольги Пудовой. Более того, на каком бы языке не звучали вокальные композиции, смысл их не ускользает от слушателей. Наверное, потому что музыка — это то, что помогает, как у Экзюпери, «видеть сердцем».

В рамках концерта прозвучали и популярные современные мелодии: вальс из кинофильма «Петербургские тайны», ария Плавы Лагуны из фильма «Пятый Элемент», а также «гимн любви и ода музыке» — песня из репертуара Муслима Магомаева «Ты моя — моя мелодия», которую проникновенно исполнил Денис Беганский. В завершении вечера зрители долго аплодировали музыкантам и не спешили покинуть красивое и уютное пространство террасы.

В этом сезоне «Покровский» не раз порадовал ценителей классической музыки живым исполнением известных произведений и особенной романтичной атмосферой. В июле в рамках концерта «Лавандовая ночь» псковичи могли услышать одну из ведущих солисток Мариинского театра, лауреата международных конкурсов Марию Баянкину (сопрано) и чарующие звуки эпохи барокко в исполнении ансамбля старинной музыки «1703» из Санкт-Петербурга. А в августе в рамках проекта «Золото Вены» состоялось сольное выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова. Артист подарил зрителю вечер страстей, юмора, лирики и настоящего вокального мастерства.

Несмотря на то, что концерты проходят под открытым небом, а значит — многое зависит от капризов природы, погода ни разу не подвела. Даже сентябрьский вечер был невероятно теплым и комфортным. Согревала музыка, дарили радость артисты, а организаторы концерта сделали все возможное, чтобы «бархатные сезоны» оставили самые приятные впечатления.

Как отметила директор отеля «Покровский» Ирина Кухи в одном из интервью ПЛН, каждый музыкальный вечер — это неформальное, живое общение с искусством: «Мы не просто организуем концерты, мы создаем настроение и воспоминания».

И надо сказать, что организаторам концертов это удается на все сто. А мы, зрители, постараемся надолго сохранить волшебное настроение праздника и чудесные воспоминания о «бархатных сезонах» в Пскове.