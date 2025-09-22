Культура

Ольга Тимофеева: «Пушкинская школа» и «Михайловское» объединяют людей, которым дорого наше культурное наследие

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» торжественно открыли большие гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гастроли театра «Пушкинская школа» открыли спектаклем «Маленькие трагедии». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Предваряя выступления петербургской труппы в «Михайловском», заместитель директора Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриевна назвала нынешние гастроли «Пушкинской школы» крупнейшим театральным событием осени-2025 и отметила, что принимать эти гастроли – большая честь и большая ответственность для музея, «…и поэтому сотрудники заповедника сейчас волнуются не меньше, чем актёры, которым предстоит через несколько минут выйти на сцену».

Екатерина Дмитриева озвучила приветственный адрес, который пришёл в «Михайловское» от заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой. «Ежегодно спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» объединяют людей, которым дороги литература, искусство, наследие русских классиков, – говорится в приветствии. – «Пушкинская школа Владимира Рецептера» – не просто театр. Это место, где встречаются единомышленники, где рождается диалог поколений, продолжается традиция уважения к классике. Ваши спектакли помогают глубже понять произведения, прочувствовать их эмоциональную силу и задуматься о вечных ценностях. Благодаря вашему творчеству зрители открывают для себя новые смыслы и учатся видеть этот мир шире».

В ответ на эти добрые слова Владимир Рецептер сказал о своей любви к псковским пушкинским местам и об особой радости выступать в музее-заповеднике: «Мы приезжаем сюда как домой, как на родину, и играем перед вами, как перед своими, как перед родными. Да, мы волнуемся – такая профессия. Сколько бы ты не играл на сцене, сколько бы ты спектаклей не ставил – волнение не отпускает. Постоянно, пока жив, волнуешься…».

Как и анонсировалось, гастрольную программу театра «Пушкинская школа» сегодня открыли премьерой – пушкинскими «Маленькими трагедиями». Завтра любителей театра ждут в научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) на открытие выставки театральных костюмов и на спектакль «Невский проспект» по повести Н. В. Гоголя.