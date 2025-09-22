Культура

Стихи, написанные в Михайловском, звучали сегодня в Святогорском монастыре

В Пушкинских Горах, в Свято-Успенском Святогорском монастыре, у могилы поэта, сегодня, 21 сентября, звучали стихи Пушкина в исполнении самых молодых артистов санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» — студентов выпускного курса Российского государственного института сценических искусств, воспитанников народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», где в эти дни проходят гастроли этого известного столичного театра.

Пророк. Читает Иван Чуриков. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как отметили в музее, в небольшую чтецкую программу ученики Владимира Рецептера включили, по преимуществу, стихи, написанные Пушкиным или здесь, в псковском Святогорье, или об этих столь любимых им местах («Простите верные дубравы…», «Пророк», «Когда за городом задумчив я брожу…»); прозвучало и хрестоматийное «Поэт! Не дорожи любовию народной». Честь поучаствовать в традиционном поэтическом приношении Пушкину выпала Марии Райковой, Веронике Тарасовой, Альберту Балалаеву, Ивану Чурикову.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что сегодня вечером гастроли «Пушкинской школы» продолжатся спектаклем «Свадьба Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. Всего же в нынешней михайловской афише столичной труппы — одиннадцать названий, причём билеты почти на все показы включены в федеральную программу «Пушкинская карта».

Напомним, что ежегодные гастроли театра «Пушкинская школа» в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в музее-заповеднике «Михайловское» проходят уже в двенадцатый раз, с 2014 года. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество музея и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и воспитанников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.