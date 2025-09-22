Культура

Три выходных понедельника в «Михайловском» объявлены рабочими в связи с наплывом туристов

Сегодняшний выходной понедельник, 22 сентября, а вслед за ним — ещё два, 29 сентября и 6 октября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявлены рабочими днями, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

К репродукции: Коринна Претро. Осень. Михайловское (2005). Из фондов музея-заповедника

Такое решение принято в связи с большим наплывом туристов и значительным количеством заявок от организованных групп, желающих побывать в псковских пушкинских местах в дни так ярко воспетой поэтом золотой осени,

В «Михайловском» также напомнили, что гости музея сейчас могут побывать не только на экскурсиях и на многочисленных выставках, развернутых в усадебных экспозиционных пространствах и в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Посетителей ждут на занятиях и мастер-классах в центре творческих музейных программ в деревне Бугрово, а также на спектаклях петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, которые проходят сейчас в Пушкинском заповеднике в рамках федеральной программы «Большие гастроли».