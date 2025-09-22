Культура

Годовщину со дня рождения поэта Геннадия Кононова отметят в Пскове

Поэтическая акция «Я – балалайка Бога с гением в три струны» пройдет в Пскове. О том, что нужно поэтам, будут размышлять вслух в воскресенье, 28 сентября, в 15.00 в читальном зале библиотеки на улице Конной, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Друзья Геннадия Кононова проведут поэтическую акцию «Кононов на Конной», традиционно приуроченную к годовщине со дня рождения поэта. Темой этого года выбрано предназначение и поэтическое творчество как процесс, включающий в себя искусство стихосложения – то есть, та самая ARS POETIKA, как назвал ее автор в своем эссе.

Первое стихотворение, в котором есть раздумья о том, «как подобает жить и умирать поэтам», создано в 1988 году. Это текст «В запущенном саду, терзая и лаская...». К слову, песня Вадима Андреева на слова Геннадия Кононова в 1997 году на Первом канале прозвучала на всю страну, от Калининграда до Курил, в программе «Утренняя звезда». Немного позднее он написал: «Я – балалайка Бога с гением в три струны», а в пушкинском цикле употребил выражение «вся жизнь на кончике пера».

Ближе к концу жизни о том же самом Геннадий Кононов напишет: «Это был мой единственный способ продлиться, это был мой единственный способ молиться на русских путях». В те же годы в других текстах он размышлял о том, сколько «рифм недружных» нужно поэтам, а о себе высказывался довольно обреченно: «Я – поэт, я подобен машине, летящей в кювет».

Все эти тексты будут прочитаны в воскресенье, и говорить о них в этот раз будут тоже поэты, но послушать и поучаствовать приглашаются все желающие.

Напомним, поэтическая акция «Кононов на Конной» проводится с 2018 года, и каждый раз организаторы предлагают к обсуждению новую тему. Первое широкое знакомство читателей с поэзией Геннадия Кононова состоялось в читальном зале этой библиотеки в 2007 году.

Геннадий Кононов (1959-2004) жил и умер в городе Пыталово Псковской области. При жизни печатался в журналах «Юность», «Москва», «Скобари». После его смерти друзья и издали четыре сборника: «Жизнь — за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или Мотивы Фландрии» (2017) и «Издранное» (2019). Они также ежегодно проводят мемориальные мероприятия (в целом их состоялось около 40) и ведут сообщества в социальных сетях.