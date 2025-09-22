Культура

Золотая осень на холстинке: в «Михайловском» разработали новый мастер-класс

Новый мастер-класс к началу золотой осени, так ярко воспетой Пушкиным, разработали в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Его суть — печать осенними листьями на ткани, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея со ссылкой на руководителя службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёну Бойцову.

Автор нового мастер-класса Елена Лебедева. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Это занятие, пояснили в «Михайловском», является своего рода альтернативой или дополнением к уже практикующемуся, очень популярному среди посетителей Пушкинского заповедника мастер-классу по украшению ткани старинным способом верховой набойки из большой программы «Народная культура». Только в этом случае рисунок на холщовую салфетку наносится не специальным, вырезанным из дерева штампом, а печатается с листьев деревьев или кустарников, отличающихся друг от друга формой и фактурой, и всякий раз получается уникальным. «Важно и то, что гости музея, освоившие любопытный навык на занятии, легко смогут применить его и вне музейного класса, по возвращении из заповедника. И ещё раз пережить минуты художественного, почти пушкинского вдохновения», — резюмировали в «Михайловском».

Разработала и проводит мастер-класс сотрудник Центра творческих музейных программ Елена Лебедева. Рассчитано новое занятие как на детей — учеников средних и старших классов, так и на взрослых. Попасть на него можно в любой день, кроме санитарного вторника. Все необходимые для творческой работы материалы (краски, салфетка) предоставляются, но при желании золото-осенним узором можно украсить и собственную футболку или сумку.