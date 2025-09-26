Культура

Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»

Начинается видеотрансляция авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 сентября.

Заголовки выпуска:

Маршрутом легендарного Трувора. В музее подвели итоги высокого туристического сезона.

Простые истины Псково-Печерского монастыря. В Доме купца Белянина открылась выставка графики Петра Зубченкова.

«На свой аршин мерить». В Доме купца Шведова можно посмотреть познавательную выставку по истории отечественной метрологии «Урок равновесия».

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».