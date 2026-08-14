Три спаса празднуют в Псковском музее-заповеднике

Праздничная программа «Гостины "Спасибо за всё!"», посвященная Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, проходит в Псковском музее-заповеднике в комплексе «Двор Постникова» сегодня, 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Открыл праздник фольклорный коллектив «Уграда» с песней «А кто у нас гость большой?».

На входе посетители могут ознакомиться с программой праздника, получить лотерейные номера и пожелания с пословицами и поговорками.

Для гостей подготовлена большая праздничная программа. В нее входят мини-экскурсии по выставкам «Листая земли, страны и века», «Зеркало Псковской печи» и «По волнам памяти». На них посетители могут узнать о мире природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях, печных и архитектурных изразцах, а также о детстве в СССР.

Кроме того, в рамках праздника проходит киномузыкальная викторина, посвященная истории трех Спасов на Руси.

На площадках со свободным посещением гости могут приобрести изборские пряники и мед, попробовать травяной чай. Также организаторы предлагают поучаствовать в тематических мастер-классах, на которых посетители могут расписать деревянную ложку в народном стиле, изготовить традиционную куклу-крупеничку, создать агитационный плакат в советской эстетике и сделать авторские текстильные бусы. Помимо этого, на площадках проходят народные игры и забавы от фольклорного коллектива «Уграда».

В завершение праздничного вечера пройдут розыгрыш призов от Псковского музея-заповедника и выступление фолк-рок-группы «Вольный ветер».