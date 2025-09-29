Культура

Бесплатный концерт «Душою молоды всегда» дадут в Пскове 3 октября

Библиотеки Пскова приглашают своих читателей на мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

1 октября в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15) уже состоялось заседание литературно-музыкальной гостиной под названием «Закружила пора золотая».

2 октября в 16.00 библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (улица Николая Васильева, 83а) приглашает на праздничный вечер с музыкой и стихами. В программе также игра-викторина «День пожилого человека в сказках и фильмах».

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова на площади Ленина 3 октября в 17.00 состоится бесплатный концерт «Душою молоды всегда», посвящённый Международному дню пожилых людей. Перед виновниками торжества выступят поэты Татьяна Рыжова и Иван Иванов, а также барды Александр Косарев, Елена Малыгина, Анастасия Козупица, Денис Ковальчук, Игорь Плохов и Белла Коваленко. Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23, либо по ссылке.

Также 3 октября в 17.00 в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева (улица Труда, 20) откроется праздничная музыкальная гостиная «Мудрость жизни, молодость души» в рамках проекта «Старая пластинка».