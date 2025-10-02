Культура

Представители 19 городов выступят на краеведческих чтениях в Стругах Красных

В Стругах Красных начали работу XV Псковские региональные краеведческие чтения, в которых принимают участие местные краеведы и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Челябинска, Старой Руссы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Участников и организаторов краеведческого форума от имени депутатского корпуса регионального парламента приветствовал заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Вице-спикер отметил важность выбранных тем: подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, исследование богатого исторического и духовного наследия Псковской земли, осмысление роли краеведения в развитии нашей страны.

«Эти темы отражают глубинные смыслы и ценности, составляющие основу национальной идентичности каждого гражданина России. История показывает, что интерес к изучению своего края особенно возрастает в ключевые периоды развития государства. Именно тогда людям необходима прочная духовная основа, корни которой уходят глубоко в историю семьи, малой Родины, региона, страны», - обратился к краеведам Игорь Дитрих.

Отдельные слова благодарности за краеведческую деятельность, способствующую формированию чувства гордости за свою малую Родину и великое Отечество, парламентарий адресовал председателю Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамаре Вересовой. Также Игорь Дитрих вручил пять благодарностей Псковского областного Собрания депутатам местным краеведам за значительный вклад в культурно-историческое наследие псковской земли, восстановление и сохранение памяти о событиях и людях разных эпох.

XV Псковские региональные краеведческие чтения продлятся до 5 октября. В программе форума запланировано 70 докладов. На пленарном заседании и четырёх тематических секциях выступят представители 19 городов, в том числе исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Челябинска, Старой Руссы, Пскова и многих районных центров: Струг Красных, Бежаниц, Гдова, Невеля, Опочки, Острова, Печор, Порхова, Пустошки, Пушкинских Гор.