Выставка живописи участника общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина пройдёт 17 октября

17 октября состоится открытие выставки живописи участника Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина «Люди и сны», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке Пскова.

Изображения: Центральная городская библиотека Пскова

В экспозиции будет представлено более 20 работ. По словам организаторов, это картины, написанные в период с 2010 по 2025 годы, что позволяет проследить разные этапы в творчестве художника.

Олег Матюхин работает в направлении наивного искусства. Создаёт картины акрилом и масляными красками на холсте, стекле, ДВП, дереве, металле. Пишет пейзажи, абстракции, портреты, натюрморты.

«Концепция выставки построена на идее, что образ человека может быть столь же мимолётным, сколь и сон. Казалось бы, что общего у снов и портретов? А объединяет их то, что писать и то, и другое художнику нужно, что называется, на скорую руку, пока не пропало воспоминание о сне или же восприятие образа человека. Для художника важно почувствовать душу изображаемого, его внутренний мир, его энергетику, а для этого нужно поймать подходящий момент. Что касается картин из цикла «Сны», то тут автор выступает скорее проводником сюжетов и образов, которые возникают сами по себе и создаются как будто помимо его воли», - полагает художник.

Олег Матюхин родился в 1988 году в Пскове. С 2007 по 2009 год проживал в Дании, где создал ряд творческих работ. В 2013 году окончил ПсковГУ по специальности «учитель истории и обществознания».

В период с 2013 по 2022 год являлся научным сотрудником Псковского музея-заповедника. С 2017 года он участник многочисленных региональных выставок. Первая персональная выставка «Выплеск души» состоялась в 2022 году.

С 2018 года стал участником движения ПРОД «ПсковАРТ». С сентября 2024 года курирует комнату купеческого быта в доме купцов Сафьянщиковых (Советская набережная, 9). Работы Олега Матюхина находятся в частных коллекциях Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Славянска-на-Кубани, а также в фонде Изборского музея-заповедника.