Культура

Чусок в Пскове: осенний праздник урожая как мост дружбы между культурами. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове отметили Чусок, ставший ярким финалом Недели корейской культуры K-fest. Этот добрый и теплый праздник, давно нашедший свое место в жизни человечества, вновь доказал, что культура народов — это мощный мост, соединяющий сердца людей вне зависимости от их происхождения.

Чусок, один из главных праздников Кореи, знаменует завершение сельскохозяйственных работ и время благодарности предкам. Псковичи полностью погрузились в дух этого события. Яркой иллюстрацией древних обычаев стала театрализованная постановка, где зрителям показали трогательный ритуал поклонения старшим. А в специальной фотозоне каждый мог примерить красочный традиционный костюм ханбок и сделать на память яркие снимки, став частью живого культурного обмена. Не менее насыщенной была концертная программа. Зрители горячо принимали зажигательные K-pop-танцы, демонстрирующие мощь современной корейской волны, энергичные выступления по таэквондо, изящный акро-дэнс и проникновенные вокальные номера.

Для самых активных гостей провели викторину на знание корейской культуры и саундтреков из популярных дорам, где участники боролись не только за эмоции, но и за ценные призы. А для тех, кто хотел «прикоснуться» к Корее напрямую, работали многочисленные мастер-классы: здесь учились готовить острое кимчи, осваивали тонкости использования корейской косметики, играли в народные игры и проходили увлекательный квест.

Фестиваль стал ярким подтверждением того, как традиционный праздник, сохраняя свою душу, объединяет людей, укрепляя взаимопонимание и уважение между двумя культурами. Предлагаем окунуться в атмосферу корейской культуры в фоторепортаже Константина Красильникова.