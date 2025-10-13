Культура

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной посетил Изборский музей

Сегодня музей-заповедник «Изборск» посетил Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени легендарной российской певицы Людмилы Зыкиной. Об этом Псковской Л«енте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В рамках визита артисты осмотрели новую выставку современного дизайна «Придумано и сделано в России», а также погрузились в тысячелетнюю историю края в залах экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Гости прогулялись по территории осенней Изборской крепости — выдающегося памятника оборонного зодчества XIV-XVII веков и посетили старинный Никольский собор.