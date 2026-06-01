 
Культура

На выставке одного экспоната в Новгороде представили икону из Пскова

В Новгородском музее-заповеднике открылась выставка «Годуновские ангелы», единственным экспонатом которой стала икона «Избранные святые» конца XVI века из собрания Псковского музея-заповедника. Этот образ когда-то был пожалован Борисом Годуновым и на протяжении столетий находился в стенах Софийского собора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Новгородский музей-заповедник

На иконе в молитвенном предстоянии перед Святой Троицей и образом Богоматери «Воплощение» изображены святые покровители Бориса Годунова и членов его семьи: благоверный князь Борис, священномученик Феодот Киринейский, равноапостольная Мария Магдалина и преподобная Ксения Римлянка. Именно эти соименные святые – небесные покровители семьи Годунова – и дали название выставке «Годуновские ангелы».

Судьба иконы связана с драматической историей музейных собраний XX века. Во время Великой Отечественной войны образ был вывезен из Новгорода, оказался на территории Германии, а после возвращения культурных ценностей попал в собрание Псковского музея-заповедника.

Выставка продолжает совместный проект Новгородского и Псковского музеев-заповедников «Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб». Его смысл — хотя бы на время вернуть значимые памятники в те места, с которыми связана их история.

 


Ранее в рамках проекта в экспозиции Псковского музея-заповедника была представлена икона из собрания Новгородского музея-заповедника «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей» (XV век), происходящая из церкви святой великомученицы Варвары в Пскове, а икона из собрания Псковского музея-заповедника «Святые князья Владимир, Борис и Глеб, с житием Бориса и Глеба» (1545 г.), принадлежавшая церкви Бориса и Глеба в Плотниках в Новгороде, стала частью выставки в Новгородском музее-заповеднике.

