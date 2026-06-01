За первые выходные работы выставки коллекции Плюшкина в Пскове её посетили более 300 человек

В Пскове за последние годы произошёл «тектонический сдвиг» в восприятии местного музея-заповедника, который из «склада древностей» превратился в культурный центр региона. Об этом заявила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM.

По её словам, музей стал настоящей точкой притяжения для горожан. «Меня таксист спрашивает, какая будет следующая выставка в музее», — отметила она, подчеркнув, что подобная узнаваемость и интерес дорогого стоят. Директор также обратила внимание на статистику посещаемости: только за первые выходные работы выставки коллекции Фёдора Плюшкина её посетили более 300 человек.

Светлана Мельникова заверила, что культурное учреждение выполняет важную социальную и образовательную миссию. Она подчеркнула, что музей создан для людей, и его сотрудники не должны смотреть на посетителей свысока. «Людей нужно убеждать, я всегда говорю о том, что Господь дал вам такое преимущество: вы работаете в музее, читаете документы, знаете больше, чем кто бы то ни было. Вам просто повезло в вашей повседневной деятельности, не стоит смотреть свысока на остальных».

«Знаете, как иногда, приходя в храм, можно встретить злых старушек? Они смотрят на тебя с осуждением, если у тебя губная помада или юбка не той длины, и на их лицах написано: «Мы спасёмся, а вы как хотите». Так нельзя, потому что музей создан для людей. Если бы это было иначе, его бы сложили в ящики, закрыли на три замка, включили сигнализацию и успокоились», - рассуждает гостья студии.

Кроме того, музей сотрудничает с другими учреждениями, в частности, с Псковским драмтеатром, что, по словам гостьи студии, укрепляет его статус как центра культурной жизни города.

Напомним, 28 мая, артисты Псковского драматического театра, участники фольклорного ансамбля «Будимир» дали концерт аутентичной народной музыки в Варлаамовской башне. Концерт состоялся в рамках совместного творческого проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени Александра Пушкина «Театр. Музыка. Музей», который два старейших учреждения культуры Псковской области запустили в год 150-летия музея-заповедника и 120-летия театра драмы.