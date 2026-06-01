Как завещание спасло коллекцию Плюшкина, рассказала директор Псковского музея-заповедника

О жизни и трагической судьбе купца Фёдора Плюшкина, чья коллекция древностей стала одной из крупнейших в России, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии осветила не только историю собрания, но и личную драму коллекционера и его семьи, а также уникальный факт из истории сохранения наследия.

По словам Светланы Мельниковой, Плюшкин был не просто собирателем, но и благотворителем, членом Псковского археологического общества и одним из создателей современного музея. «Его коллекция считалась третьей по величине в России и входила в десятку крупнейших в Европе», — подчеркнула она. Это привлекало внимание иностранных покупателей: попытки приобрести собрание предпринимал, в частности, Британский музей.

Однако, как рассказала директор музея, сам коллекционер оставил завещание, в котором настаивал на продаже своей коллекции именно российскому правительству. «К чести наследников надо сказать, что они выполнили главное желание Плюшкина. Коллекция должна остаться в России», — отметила Светлана Мельникова. Это решение уберегло собрание от вывоза за границу.

Судьба семьи после 1917 года сложилась трагично. Наследники столкнулись с финансовыми трудностями после того, как деньги от продажи коллекции Николаем II перевели в ценные бумаги, которые вскоре аннулировали. Младший сын коллекционера Сергей Плюшкин, которому семья доверила управление наследством, был расстрелян ВЧК в период Гражданской войны. «Младший сын был военным. Когда в период Первой мировой немцы покинули город, по решению ВЧК он был расстрелян», — рассказала гостья студии. Где он похоронен, до сих пор неизвестно. 

Отметим, в прошлом году медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в сотрудничестве с Псковским музеем-заповедником выпустил видеофильм, радиопередачу и статью, рассказав о том, как Фёдор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почётного гражданина Пскова, из чего состояла его коллекция и какая судьба постигла предметы после смерти собирателя.

Федор Плюшкин. Великий собиратель

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

