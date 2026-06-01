Псковский театр драмы отметил свое 120-летие двухдневной культурной программой

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина — один из старейших театров России, филиал Национального драматического театра России (Александринского театра) — праздновал свое 120-летие. Торжественные мероприятия, объединившие деятелей культуры федерального и регионального уровня, представителей власти и преданных зрителей, прошли на большой сцене и во дворе театра 30 и 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Старт празднованию 30 мая дало открытие памятника псковскому скомороху у входа на малую сцену. Автором эскиза выступил главный художник театра, заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Стройло. Прообразом работы стало изображение скомороха XVI века, найденное археологами вблизи театра.

Центральным событием празднования стал юбилейный концерт артистов театра «120 лет в обед». Масштабная театральная ретроспектива охватила историю Псковского театра драмы с момента его основания в 1906 году до сегодняшнего дня. Со сцены прозвучали поздравления от почетных гостей.



Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в поздравительном адресе отметила: «Этот год отмечен знаковой датой — 120-летием Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина. Исторически учреждение было точкой притяжения в регионе, и сегодня оно гордо продолжает эту традицию, внося свой вклад в культурную жизнь Пскова и России. Заслуженный успех театра отмечен престижными наградами и премиями. Активная гастрольная деятельность и участие в крупных творческих инициативах подтверждают высокое художественное мастерство труппы и руководства, открывая новые горизонты и помогая обрести своего преданного зрителя в разных уголках нашей страны».



Народный артист России Валерий Фокин, президент Александринского театра, с которым Псковский театр драмы в 2021 году соединил свою судьбу, выступил со словами: «Театр либо живой, либо мертвый. Ему может быть пять лет, он может родиться только что, а он мертвый. Может, ему и не надо было рождаться. Таких театров много. И много театров с биографией, а они мертвые. А есть театр — живой. И не важно, сколько ему лет — пятьсот, четыреста, триста, тысяча... Либо он живой: либо он откликается на то, что происходит, либо у него есть живая связь со зрителем, либо в нем есть энергия, — либо нет. Я верю, что Псковский театр будет всегда живым. Как и Александринский театр, поскольку мы вместе».



К поздравлению присоединился директор Александринского театра Александр Малич. Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский, лично посетивший торжества, подчеркнул, что Псковский театр драмы, «театр-дом» отмечает 120-летие в «прекрасной, спортивной творческой форме»: «Мы приходим в этот дом, в котором живет театр, и уходим, а театр продолжает жить… Я верую в то, что в наших силах на время нашего присутствия в театре-доме сделать так, чтобы гостям здесь было интересно и комфортно, чтобы они радовались событийности в театре и после тяжелого рабочего дня стремились снова приходить в дом, который мы наполняем своим содержанием, своим настроением».



Видеопоздравления коллективу направили председатель Союза театральных деятелей России, руководитель театра «Современник» и Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков и художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. «Это большая дата и для театра, и для славного города Пскова, и для всей российской культуры. Ваш театр — один из старейших в стране, театр с огромной историей, с сильными традициями, с настоящим характером. Вы бережно храните связь с историей и при этом остаетесь современным театром, живым, открытым и нужным зрителю», — сказал Владимир Машков и поздравил весь коллектив театра, а также передал особые слова благодарности зрителям, ведь театр «живет только там, где его любят»

К поздравлениям присоединился Евгений Миронов: «За эти 120 лет чего только не было на этой сцене. Выступали великие, легендарные артисты, формировалась труппа, менялись художественные руководители, вы получали огромное количество наград. И очень здорово, что сегодня театр находится в таком тонусе, в такой форме». Артист призвал театр не останавливать творческих поисков и передал свои пожелания всему коллективу, художественному руководителю и зрителям.



В программе концерта с творческим поздравлением выступили актрисы Санкт-Петербургского театра имени Веры Комиссаржевской Маргарита Бычкова, Инна Анциферова, Александра Сыдорук и Кристина Кузьмина (Кристина Кузьмина с 2021 года играет в спектакле Псковского театра драмы «Зойкина квартира»). Заслуженная артистка России Маргарита Бычкова передала поздравление коллективу от художественного руководителя театра Виктора Минкова.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в поздравительном адресе, зачитанном министром культуры региона Илианной Петровой, отметил: «За эти годы театр постоянно менялся, но сохранил главное — умение вести со зрителями душевный диалог… Здесь всегда трудились талантливые артисты, режиссеры, художники, декораторы, костюмеры, осветители и музыканты — люди, искренне любящие свое дело и своих зрителей. Регион по праву гордится народными артистами России — Юрием Новохижиным, Владимиром Свекольниковым. Всегда полные залы собирают спектакли с участием выдающихся артистов Нины Семеновой, Сергея Попкова, Ирины Смирновой, Надежды Чепайкиной, Галины Шукшановой. Молодое поколение артистов тоже ярко заявляет о себе». Глава региона выразил благодарность за вклад в развитие культуры Псковской области и России руководству и коллективу театра. Илианна Петрова добавила: «Думаю, со мной согласится каждый: удивительный мир театра — не просто часть сферы культуры нашей страны, нашего региона. Это часть жизни каждого человека. Дорогие коллеги, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, огромное спасибо вам, что вы ежедневно создаете и открываете для нас этот мир».



Начальник управления государственной поддержки искусства и внешних связей Комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Лавринович вручила художественному руководителю театра Дмитрию Месхиеву памятную медаль в честь Года петербургской культуры со словами: «Дмитрий Дмитриевич, вы как истинный петербуржец, конечно, являетесь частью нашей культуры. Город вас очень любит!»



Во время торжества состоялась и церемония награждения сотрудников Псковского театра драмы. Дирекция, артисты, сотрудники цехов и административные работники получили награды за вклад в развитие театрального искусства, сохранение и приумножение театральных традиций, многолетний добросовестный труд, высокое исполнительское мастерство, профессионализм.



Депутат Государственной Думы Александр Козловский вручил благодарности Комитета Госдумы по культуре художественному руководителю Псковского театра драмы, заслуженному деятелю искусств РФ Дмитрию Месхиеву «за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сохранение и приумножение театральных традиций» и арт-директору театра Андрею Пронину «за многолетний добросовестный труд и эффективную организацию работы творческого коллектива». Благодарности был удостоен также артист Андрей Кузин.



Благодарственными письмами депутата Государственной Думы Александра Козловского награждены артисты Камиль Хардин, Максим Митяшин, Наталья Петрова. Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов вручил награды регионального парламента представителям административного звена и техническим специалистам театра. Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева поблагодарила театр за деятельную поддержку семей участников СВО. 31 мая к поздравлению театра-юбиляра присоединились члены Ассоциации национальных театров России, очередное заседание которой состоялось на площадке театра под председательством Валерия Фокина. Псковский театр драмы поприветствовали коллеги из национальных регионов страны — Башкортостана, Татарстана, Якутии, Чувашии, Чеченской Республики и других.



Творческой кульминацией торжественных событий 31 мая стал показ на большой сцене спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина — главной премьеры 120-го театрального сезона. Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина впервые в своей истории обратился к роману знаменитого псковича. Авторскую инсценировку создала драматург Светлана Баженова, постановку осуществил режиссер Радион Букаев, художниками стали Никита Сазонов и Мария Пиир.



Подводя итоги юбилейных торжеств, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Дмитрий Месхиев обозначил главную цель дальнейшего развития театра: «Для меня главное для будущего театра — не снижать планку и сохранить любовь зрителей. 120 лет — это серьезная дата, но не повод почивать на лаврах. Это повод, чтобы оттолкнуться и попытаться прыгнуть еще чуть-чуть выше».



Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина основан в 1906 году. В начале ХХ века на его сцене выступали легендарные артисты Федор Шаляпин, Вера Комиссаржевская, Мария Савина, Юрий Юрьев, Владимир Давыдов. Сегодня театр востребован на лучших сценических площадках страны, является обладателем трех Национальных театральных премий «Золотая маска», организатором уникальных фестивалей. С 2021 года театр имеет федеральный статус и является филиалом Национального драматического театра России (Александринского театра). Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы, режиссер театра и кино Дмитрий Месхиев.