Культура

В центре Пскова началась вычинка каменной кладки стены Окольного города

15.10.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

Специалисты собрали и вывезли осыпь под стеной Окольного города, расположенной у Ольгинского моста в Пскове, а теперь приступили к вычинке каменной кладки, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культурного наследия региона.

Фото здесь и далее: министерство культурного наследия Псковской области

Ремонт обусловлен тем, что со стены постоянно сыпались камни. Место работ обнесли защитным ограждением.

«Именно этот участок стены требовалось отремонтировать в первую очередь», - уточнили в министерстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
