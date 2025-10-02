Фотофакт: Стену Окольного города в Пскове ремонтируют возле Ольгинского моста

В Пскове начался ремонт стены Окольного города в районе Ольгинского моста, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Место ремонта обнесли защитным ограждением. Ранее представители псковской общественности провели обследование стен Окольного города. Последняя реставрация производилась в послевоенные годы. Затем ремонт производился на отдельных участках.
Напомним, в 2015 году государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия подготовил и направил в Министерство культуры РФ документы по двум объектам культурного наследия федерального значения: