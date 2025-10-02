Культура

Фотофакт: Стену Окольного города в Пскове ремонтируют возле Ольгинского моста

В Пскове начался ремонт стены Окольного города в районе Ольгинского моста, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Место ремонта обнесли защитным ограждением. Ранее представители псковской общественности провели обследование стен Окольного города. Последняя реставрация производилась в послевоенные годы. Затем ремонт производился на отдельных участках.

Напомним, в 2015 году государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия подготовил и направил в Министерство культуры РФ документы по двум объектам культурного наследия федерального значения:

Комплекс крепостных сооружений Окольного города (город Псков);

Ансамбль Порховской крепости.