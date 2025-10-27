Культура

В «Михайловском» стартует новый учебный цикл для слушателей Школы современного экскурсовода

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 2 ноября стартует новый обучающий курс для экскурсоводов. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея со ссылкой на учёного секретаря Пушкинского заповедника Эдуарда Узенёва, проект реализуется совместно с псковской Школой современного экскурсовода.

Архивное фото с официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

Программа курса рассчитана до марта 2026 года. В неё включены пять лекций, которые сотрудники Пушкинского заповедника прочтут своим слушателям в Пскове, семь экскурсий по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», по Святогорскому монастырю, историческому центру и улицам посёлка Пушкинские Горы, городищам Савкино, Воронич и сельскому кладбищу деревни Воронич, а также итоговые прослушивания.

Курс рассчитан на аттестованных экскурсоводов, желающих обновить и расширить свои профессиональные знания.

Подобные курсы проводятся не впервые: предыдущий, как рассказал Эдуард Узенёв, состоялся в 2024 году. По словам учёного секретаря «Михайловского», в этом году на обучение записались 16 человек.