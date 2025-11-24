Культура

В Пскове завершилась научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная»

В Псковском музее-заповеднике состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 24–25 ноября. В научном форуме приняли участие более 30 ученых из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Махачкалы, Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этом году конференция была приурочена к 515-летию вхождения Псковской земли в состав Московского централизованного государства, 200-летию восстания декабристов, 175-летию С.В. Ковалевской и 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Отдельный блок докладов посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нас очень отрадно, что хронологическая тематика докладов, прозвучавших за эти два дня, действительно отражает и средневековый, и современный период. Замечательно, что в конференции принимают участие не только сотрудники Псковского музея, но и исследователи из Русского музея, Института археологии РАН, Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Военной академии генерального штаба ВС РФ, Псковского и Новгородского университетов», – отметила заместитель генерального директора Псковского музея Эльвира Королева во время подведения итогов конференции.

Впервые в ежегодном музейном научном форуме приняли участие коллеги из Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи (города Махачкала). Заместитель генерального директора культурного учреждения Муслимат Халимбековна представила доклад о научных экспедициях музея.

«Прежде всего, нам выпала уникальная возможность посетить удивительную древнюю псковскую землю. Мы находимся с вами на двух крайних рубежах нашей великой страны, и благодаря межмузейному сотрудничеству у нас появилась возможность обменяться опытом. Нашему музею в этом году исполнилось 100 лет, и в рамках юбилейных мероприятий мы провели экспедицию по районам высокогорного Дагестана. Мы восстановили практику, которая была заложена при основании музея. Об этом я с удовольствием рассказала участникам конференции в Псковском музее», – рассказала участница мероприятия из Махачкалы.

Среди докладов было много исследований, посвященных фондовым коллекциям Псковского музея. Были представлены такие темы, как «Клад русских серебряных проволочных монет начала XVIII в. из фондов Псковского музея-заповедника», «Некоторые итоги реставрации музейного предмета из собрания Псковского музея-заповедника (створка энколпиона «Пророк Илия»)», «Памятники кирилловской печати второй пол. XVI века в собрании Древлехранилища Псковского музея: к вопросу о сводном каталоге», «Обзор коллекций нового приема, поступивших в 2024-2025 годах в отдел хранения фондов археологии» и многие другие.

По итогам форума в следующем году запланирован выпуск сборника «Труды Псковского музея», куда войдут лучшие доклады участников.