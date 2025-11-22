Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная»

В Главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 24 ноября, стартовала Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная». Мероприятие продлится два дня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Конференцию открыла приветственным словом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она анонсировала, что в 2026 году музей-заповедник отметит свое 150-летие. По итогам нынешней конференции запланирован выпуск сборника «Труды псковского музея», куда войдут лучшие доклады участников.
Форум собрал специалистов самых разных областей: музейных работников, историков, искусствоведов, реставраторов, архитекторов, филологов, специалистов в области охраны памятников, преподавателей и краеведов. Всего в течение двух дней представят 30 докладов. Участие в конференции принимают 35 исследователей, в том числе 11 иногородних из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Махачкалы.
В этом году конференция приурочена к нескольким значимым юбилейным датам: 515-летию вхождения Псковской земли в состав Московского централизованного государства, 200-летию восстания декабристов, 175-летию Софьи Ковалевской и 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.
Кроме того, отдельная секция будет посвящена предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Среди организаций-участников – Псковский музей-заповедник, Русский музей, Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи, Институт археологии РАН, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Псковский и Новгородский университеты, Военная Академия Генерального штаба ВС РФ, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования и общественная редколлегия Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы».