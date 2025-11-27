Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»

Начинается видеотрансляция авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Заголовки выпуска:
- Подарок для изборской ёлки. Музей-заповедник «Изборск» объявил конкурс ёлочных игрушек.
- «Оливьёшка», «Клубок» и другие арт-объекты. Завершает работу выставка современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России».
- Сохраненное время. В Доме купца Белянина открылась выставка фотографий Изборска середины прошлого века.
