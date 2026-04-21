«Место мы не меняем в этом году»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок»

Бессменный организатор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов рассказал о месте проведения мероприятия в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Ведущий программы «Беседка» Артем Татаренко начал выпуск с поздравления Андрея Семенова, который вчера, 20 апреля, отмечал 55-летие: «Батя отмечал, как писали в социальных сетях», - уточнил он

«Да, всё замечательно, поздравления только положительные. Меня двигают вперёд все эти добрые слова от музыкантов, от посетителей фестиваля, дают энергию», - поделился Андрей Семенов.

Организатор фестиваля «Добрый рок» прокомментировал сложности, которые возникли перед прошлогодним мероприятием: «Если помнишь, в прошлом году смена площадки состоялась буквально за три дня до фестиваля, поэтому многое из того, что хотели сделать, мы там просто физически не успели. Но в итоге всё-таки фестиваль провели, и все наши гости были довольны».

Основываясь на успехе прошлого года, в этом году провести фестиваль также решили в деревне Слопыгино Палкинского округа.

Напомним, фестиваль пройдет с 3 по 5 июля.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).